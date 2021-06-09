橘子集團今日公告5月營收新台幣7.3億元，月減3％。主要是因為《天堂M》5月27日推出霹靂布袋戲聯名活動、新作《彈射世界》於5月26日上市，兩者都集中在5月底推出，因此對5月營收貢獻有限，使得營收與上月相當，預期將在6月開始完整貢獻營收表現。

橘子5月營收年減22％，因去年同期《天堂M》有大型改版，基期較高所致。累計今年1～5月自結營收達新台幣45.9億元，《天堂M》今年雖以職業優化活動為主，因長期核心玩家留存率高，仍穩健貢獻營收，且《新楓之谷》營運表現強勁，改版效應推動玩家增長，兩大產品持續穩定挹注集團營運動能。

回顧5月，橘子表示，遊戲方面表現持穩，GASH推出的裝備季活動充份活絡商城交易量，大面額點數交易亦明顯增加。橘子支付月交易額再創歷史新高，月增131％，主因母親節檔期、疫情期間民生消費及稅季提振，交易筆數則較去年同期成長553％、新會員成長8倍。

展望6月，《彈射世界》甫上線即在台港澳地區表現不俗，將貢獻全月營收，增加營運新動能。加上暑期效應提早發酵，《天堂M》、《新楓之谷》皆已規劃推出改版活動，為集團在旺季帶入營收。而beanfun!則扮演串聯服務角色，攜手橘子支付、有閑與GASH等，陸續推出防疫專區活動，活躍線上流量。

(工商 )