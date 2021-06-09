房地合一稅2.0七月上路在即，不過新制上路前房地合一稅稅收在去年9月起持續衝高，今年前四月全台房地合一稅個人稅收達50.9億元、年增幅達83%，其中台中市仍居房地合一稅的「稅收王」，不過稅收成長「愈北愈熱」，雙北市年增幅均逾150%。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，此波房地合一稅收從去年九月就呈現走高趨勢，單月的房地合一稅收連續幾個月都超過10億元，近三個月更達到每個月平均14.5億元的高峰，反映當前房市交易熱絡，尤其三月初房地合一稅2.0稅制改革已經逐漸明朗化，可能讓部分民眾加速交易，趕在新制上路前脫手短期持有的資產，以尋求較低的稅負。

以六都來看，台中市仍穩居六都的稅收王，前四月房地合一個人稅收達12.2億元，相當於雙北市的總和，亦占全國總稅收的四分之一左右。不過房地合一稅收今年成長幅度則呈現「愈北愈熱」，過去房地合一稅收相對較低的雙北市，有逐步增溫的跡象，年增幅均達150%以上、桃園亦逾一倍，台中、台南在六成左右，高雄則約四成。

台中市近年工業區與科技園區蓬勃發展，吸引許多台商回流，加上許多重大建設陸續完工，房市有許多題材發酵，區域內更有許多重劃區推出，帶動地價與房價走揚，整體房市的景氣走揚，對於房地合一稅收，也有明顯貢獻。

曾敬德表示，房地合一2.0即將在7月1日上路，原本預期市場上可能有一小波新舊制轉換的出售潮，不過因為疫情影響，讓這波出售潮可能就此提前結束，不過在7月1日前，預售換約還趕得及提前轉手以適用舊制。

(工商 )