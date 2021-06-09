基隆市忠一路城隍廟前人行道將進行改建工程。（陳彩玲攝）

基隆市原公車城隍廟站配合工程，10日起調整在孝二路85號設置臨時站。（陳彩玲攝）

基隆市忠一路城隍廟前人行道將進行改建工程，包括路面重新刨鋪、設立新式公車亭、整頓站牌等，而原公車城隍廟站配合工程，10日起調整在孝二路85號設置臨時站，市府呼籲，搭乘民眾注意及配合搭乘，完工後候車站位將移回原址。

基隆城隍廟前人行道不僅老舊、障礙物也相當多，市政府工務處實施改建計畫，明天起施工，包括將洗石子路面刨除，改鋪高壓混凝土地磚、設置新式候車亭，10座站牌改為2座，並重新建置變電設備等，工程分為2階段，路段主要是從孝二路口至孝四路口，約150公尺距離，工期為150個日曆天，預計11月完工。

工務處指出，新式公車亭會由公車處施作，在重新刨鋪時，會先預留基座，也呼籲民眾，施工期間改走騎樓，至於城隍廟前地下道，會預留通行空間，民眾還是能照常行走。

由於施工路段正位在公車站牌處，因此，公車處將城隍廟站調整至孝二路85號，改在原國際百貨對面停靠，調整路線的公車包括， 102和平島、501國家新城、502建德國中、503鶯歌里、505大武崙、506壯觀里、508澳底漁港、509情人湖、801信義國中-國家新城、802八斗子-長庚醫院、803八斗子-信義國中-長庚醫院。

此外，城隍廟前地下道年久失修，基隆市議員童子瑋曾於議會反映，裡頭環境髒亂、燈光昏暗，每逢下雨天就會漏水，衍生諸多問題，盼能盡速改善，對此，市府透露，相關單位目前正在進行規畫設計，未來將改善照明設備、重鋪路面等，預計7至8月期間動工。

(中時 )