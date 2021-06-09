美國5月非農就業數據遠不如預期，讓經濟學家錯愕不已，因此有部分專家認為是兒童缺乏照護等問題所導致，但美國最大求職網站CareerBuilder執行長Irina Novoselsky揭露，「很多人現在都在家炒幣賺外快，不再想找全職的工作」。

美國6月4日公布非農就業數據，就業人口僅增加55.9萬，不如市場預期的67.5萬人，但相較前值26.6萬人高出許多；5月失業率則降至5.8%，來到6%門檻之下，意味著儘管就業人口較前值升溫，然仍未達市場預期，勞動力市場短缺問題依舊相當嚴重。

非農就業數據遜於預期，也讓原先預估67.5萬的經濟學家們感到困惑，《雅虎財經》報導，CareerBuilder執行長Irina Novoselsky接受採訪表示，「根據虛擬貨幣市場情況來看，許多人都在炒幣賺外快，不願回到全職工作崗位」。

Irina Novoselsky表示，求職網站CareerBuilde上對員工的需求創下歷史新高，雇主不僅開價更高的薪資，且相較以為也願意重頭培訓想要轉行的求職者，「如今有88%的雇主更看重求職者的軟技能，並願意提供工作培育訓練」；相比之下，兩年前有高達62%的雇主不願意招聘不具備任何技能的求職者。

但Irina Novoselsky也並非一昧將如今就業市場的境況，歸咎於虛擬貨幣和股票交易上，「許多學校仍未恢復到全天制到校上課」，這也代表將會使的許多家長無法進入勞動力市場；除此之外，也有部分快退休的美國人已經決定，不再回去就業市場。

(中時新聞網)