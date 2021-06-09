台北市近期施打疫苗狀況連連，不少基層醫療診所人員抱怨，苦等許久都尚未接種，台北市醫師公會甚至透露至少有5000人「已登記、未施打」。但北市衛生局副局長陳正誠今日強調，診所醫事人員被造冊後，將在2日到4日間施打，行政人員則會在7、8日打完。

陳正誠指出，基層診所的醫事、行政人員為0602專案施打對象，前者由市府造冊，資料來源為醫事人員執業登記名冊，再按照各區診所位置媒合最近施打點，接種時間為2日到4日，並由醫師、牙醫師、中醫師公會協助通知相關人員。

診所行政人員部分，陳正誠說，只要名單被公會造冊後，名冊先到的就先施打，就會陸續在7、8日接種。本次專案施打點共有6個，分別為北市聯合醫院中興、和平、仁愛、忠孝、陽明院區及臺大癌癥醫院。

不過，台北市醫師公會早在記者會前就發聲明稿指出，北市診所人員仍有大批(至少5000人)已登記但尚未施打疫苗，「好心肝事件」又讓登記施打疫苗的診所同仁陷入窘境，批北市府作為可說公然違反指揮中心的政策，並棄基層醫療人員於不顧，漠視社區診所防疫的角色，令人心寒。

(中時 )