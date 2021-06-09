今天（9日）下午，大陸外交部發言人汪文斌主持大陸外交部例行記者會。有記者提問稱：6月8日，美國會參議院審議通過「2021美國創新和競爭法案」，該案強調通過戰略、經濟、外交、科技等手段同中國開展競爭。中方對此有何評論？

汪文斌表示，美國參議院通過的這個法案，涉華內容歪曲事實，詆毀中國發展道路和內外政策，渲染中國威脅論，鼓吹開展對華戰略競爭。在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上嚴重干涉中國內政，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強交流合作的普遍願望背道而馳。中方對此堅決反對。

汪文斌指出，美國怎麼發展、怎麼提升美國的競爭力，這是美國自己的事。但我們堅決反對美國拿中國說事，把中國當假想敵。美國最大的威脅是美國自己，把自己的事情辦好，比什麼都重要。

汪文斌強調，中國始終堅持走和平發展道路，我們發展的目標是不斷提升自我，讓中國人民過上更加幸福美好的生活。誰也不能剝奪中國人民享有的正當發展權利。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅決捍衛國家主權安全和發展利益。我們敦促美方端正心態，理性看待中國發展和中美關係，停止推進有關議案，停止干涉中國內政，以免損害中美關係大局和雙方重要領域合作。

(旺報 )