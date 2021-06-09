美股隔夜漲跌不一；投資人觀望本周稍晚即將公布的美國通膨數據。港股今日在窄幅內震盪。

周三香港恆生指數收跌38.75點或0.13%，為28742.63點，為連續第六個交易日的下跌。國企股(H股)跌24.77點或0.23%，為10704.75點。交易所今日成交金額僅1163億港元，為近一個月最低水準。

乳業公司中國飛鶴跌6.8%，報19.18港元。董事長冷友斌指出，因為注射疫苗的影響，許多父母6個月內不能懷孕，預計奶粉銷量在未來一兩年將大幅減少。

周大福漲5.9%，報15.98港元。周大福公布業績，截至三月底的財年營收年增23.6%，為701億港元；毛利年增24.7%，為200.7億港元。

據外電報導，商湯科技傳出年底即將在港股上市的傳聞，並可能同時在A股上市。該擁有敏感AI技術的公司對於傳聞不予置評，但表示，公司所有融資計畫均服務於公司的技術研發，合理審慎開展相關融資活動。

(時報資訊)