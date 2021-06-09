根據中國乘用車市場資訊聯席會（China Passenger Car Association）公布的調查報告，特斯拉5月在中國的銷售量較4月成長，但仍還未回復到3月的水準。

報告指出，特斯拉5月在中國的電動車銷量為33,463輛，較4月份的25,845輛成長29%，但仍不及3月份的35,478輛。

儘管與客戶投訴剎車失靈有關的負面新聞和監管調查越來越多，以及受晶片缺貨影響，汽車產業不得不減產因應，但特斯拉5月在中國的銷量仍然止跌反彈。

根據該協會公布的報告，特斯拉上海廠5月電動車出貨量為11,527輛，較4月的14,174輛下滑。

報告亦指出，中國5月純電動車總銷量較去年同期暴增近2倍，5月銷量成長186%，達到16.2萬輛。

雖然在中國的新能源車（包括混合動力車）銷量排行榜上，特斯拉的電動車排名前10大，但報告指出，蔚來等本地新創公司5月的銷售表現也相當亮眼。

主要外商合資公司所銷售的新能源車當中，福斯的銷量即佔了將近一半，為48%。不過，賓士、BMW和奧迪的豪華電動車尚未出現明顯增長的買氣。

(時報資訊)