9日菲律賓官方數據顯示，該國4月商品進口年增高達1.4倍，出口也大增72.1%，均創下10多年來最大增幅。

根據統計，菲律賓4月進口總金額為84.5億美元，出口則為57.2億美元，貿易逆差為27.3億美元。同時，貿易逆差已連續十個月都超過20億美元。

菲國政府表示，1月至4月出口收益為233.7億美元，較2020年同期增加19%。至於期間累計進口金額為344.6億美元，年增率為21.9%。

電子產品仍是菲國4月主要出口產品，總收入為32.2億美元，占同期出口總額56.4%。同時，進口大部分也是電子產品，占進口總額24.1億美元或28.5%。

細看4月份菲律賓前10大主要商品出口都有增加，其中，車用點火線組與其它用於車輛、飛機與船隻的電線組暴增1,2.37倍。金屬零組件出口增3.45倍，其它製成品出口也成長2.56倍。

(時報資訊)