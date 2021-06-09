據財政部統計資料庫資料顯示，在房地合一新制上路前，今年前四月個人的房地合一稅稅收為50.9億元，年增幅度達83%，其中前四月的房地合一個人稅收王仍是台中市，合計金額達12.2億元，一個台中市的稅收就抵過雙北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此波房地合一稅收從去年九月就呈現走高趨勢，單月的房地合一稅收連續幾個月都超過10億元，近三個月更達到每月平均14.5億元的高峰，反映當前房市交易熱絡，尤其三月初房地合一2.0稅制改革就已經逐漸明朗化，也可能讓部分民眾加速交易，不過2~4月個人房地合一稅收增加，主要應該還是反映不動產市場景氣交易熱絡。

以區域表現來看，台中市仍穩居六都的稅收王，前四月房地合一個人稅收達12.2億元，相當於雙北市的總和，第二名則是高雄市的6.5億元，不過雙北市似乎房市有逐步增溫跡象，雙北市的房地合一稅收6.1億元，年增率都超過1.5倍，是增幅較為明顯的區域。

台中市近年工業區與科技園區蓬勃發展，同時也吸引許多台商回流，加上許多重大建設陸續完工，房市有許多題材發酵，區域內更有許多重劃區推出，帶動地價與房價走揚，整體房市的景氣走揚，對於房地合一稅收也有明顯貢獻。

曾敬德表示，房地合一2.0即將要在7月1日上路，原本預期市場上可能有一小波新舊制轉換的出售潮，不過因為疫情影響，讓這波出售潮可能就此提前結束，不過在7月1日前，預售換約還趕得及提前轉手適用舊制。

(時報資訊)