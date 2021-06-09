疫情嚴峻，首批莫德納疫苗9日開打，但網路社群卻謠傳台灣施打莫德納疫苗是生理食鹽水、確診新兵回營遭隔離、平衡甘斯具有療效等假訊息，調查局已約談3名涉嫌散布的網友到案，將移送相關地檢署偵辦。

大陸網紅透過Youtube散布假訊息「台灣昨天的15萬劑莫德納疫苗查不到官方生產批號」、「買了15萬劑生理鹽水」並附上Youtube影片連結，但台灣網友在LINE散布，台中市調查處8日約談涉嫌散布的潘男到案，將移送台中地檢署偵辦。

另Dcard社群上月謠傳：標題「國軍一定要等有人確診嗎？」、內容「昨天是新兵回營的日子，…好啦現在有人爸媽確診 新兵也確診上了接駁車，整台車的人被隔離…」，甚至附上對話截圖之假訊息，台北市調查處7日約談涉嫌散布的劉女到案，將移送台北地檢署偵辦。

此外，臉書謠傳「他真的感染了！噴平衡甘斯，到昨天已經完全沒症狀了…去年世界各國都有飲用或噴平衡甘斯而恢復健康的…」假訊息，彰化縣調查站8日約談涉嫌散布的王男到案，將移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )