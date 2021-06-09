急診醫師田知學指出，去年美國疫情爆發時，曾經一度把死亡案例都算是新冠肺炎，呼籲民眾不要趴趴走，「我們不要走到那階段！」(翻攝臉書)

國內新冠疫情未減，中央流行疫情指揮中心今（9日）公布國內新增274例COVID-19例本土個案，確診個案中新增25例死亡，平均死亡率上升至3％。端午連假在即，急診醫師田知學指出，去年美國疫情爆發時，曾經一度把死亡案例都算是新冠肺炎，呼籲民眾不要趴趴走，「我們不要走到那階段！」

振興醫院急診重症醫學部部主任田知學9日在臉書「布農Doc 田知學」發文提醒民眾，「不移動、不趴趴走！我們就不用一再一再地重複這個遊戲！」她指出，千萬不要抱持著「我好好的就沒事」心態，但就是有無症狀陽性個案，而只要這類病人趴趴走，一個就可以造成百人千人感染！

「誰說不關你的事！」田知學說，每一個確診的病人或家屬一開始也覺得「怎麼可能是我／我心愛的家人？我們家人間如此相愛、和睦，怎麼可能互相傳染？」

田知學坦言，去年美國疫情嚴重時，曾經有一度實施「只要死亡案例，沒有其他明確的死因，全部都算新冠肺炎！」因為當時每天死亡人數太多了，根本無法一一細分。田知學表示，「我們不要走到那一階段！在全台疫苗還沒有普遍施打的時候。」

「『一二三 木頭人』就這麼一次！」田知學呼籲，端午連假為心愛的家人，為全台灣待在家，一起團結守護台灣我們的根。

(中時新聞網)