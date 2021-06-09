監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列昨晚空襲敘利亞中部，造成至少8名親政府戰士喪命。

「敘利亞人權瞭望台組織」負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告訴法新社：「至少5名軍人與3名同盟的戰士死亡。」他並表示，另有多人受傷。

總部設在英國的「敘利亞人權瞭望台組織」表示，這場空襲鎖定荷姆斯（Homs）市郊基伯特艾丁村（Khirbet al-Tin）附近的空軍哨站，以及隸屬黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）的武器庫。

「敘利亞人權瞭望台組織」表示，以色列空軍連夜對敘利亞多區發動空襲，包括首都大馬士革、荷姆斯、哈瑪省（Hama）以及拉塔基亞省（Latakia）。

官方「敘利亞新聞社」（SANA）表示，以色列軍隊從黎巴嫩空域執行這場突襲行動時，「大馬士革發生爆炸」。報導並指出，敘利亞已啟動防空系統，以阻止「以色列侵略」。

敘利亞2011年爆發內戰以來，以色列已對敘利亞執行數百場空襲，鎖定敘利亞政府據點、與之結盟的獲伊朗撐腰部隊與真主黨戰士。以色列多次表示，不會允許鄰國敘利亞成為宿敵伊朗的發射台。

(中央社)