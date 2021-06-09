法國國民議會本月7日舉行政府總質詢，在場接受質詢的法國外長樂德昂再次就台灣參與國際組織，表達法國政府一貫且明確的支持立埸，外交部今天表示，相關具體作為充分展現法國政府及國會不分朝野，對台灣參與國際事務展現高度共識與堅定支持。

外交部發言人歐江安指出，法國行政及立法部門長年來均堅定支持台灣參與國際組織，政策脈絡清晰一致，友我作為積極具體。

她列舉，包括法國外長樂德昂上年與今年多次在公開場合重申台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織的重要性、上百位法國國會議員在五月上旬參與歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」連署致函世界衛生組織幹事長譚德塞，以及法國參議院5月6日以壓倒性高票首度通過支持台灣參與國際組織的決議等，外交部對此表達誠摯感謝。

歐江安表示，台灣與法國近年來在經貿、科技、能源及創新等領域密切合作，擁有長期深厚的夥伴關係，也積極關心全球及區域重要議題。我國政府將持續與法國及理念相近國家深化合作，為國際社會貢獻我方的良善正面能量。

(中時 )