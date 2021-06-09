海上唯一的義大利設計博物館-Co.De 歌詩達設計博物館

【旅遊經 洪書瑱報導】全球目前皆遭受新冠疫情影響，原定2020年的杜拜世界博覽會延期至2021年10月1日開始舉行，其中「歌詩達郵輪公司」，於日前義大利時間5月27日，呼應世博會「永續發展」為主題，特別選在搭載全球最先進降低環境排放的航海科技-歌詩達 翡翠號Costa Smeralda，由歌詩達郵輪總裁Mario Zanetti與杜拜世界博覽會義大利官方代表Paolo Glisenti，以及嘉賓阿拉伯聯合大公國駐義大利大使- H.E. Omar Obaid Alshamsi，和義大利知名女歌手Annalisa的見證下，正式簽約成為杜拜世界博覽會義大利會館的黃金贊助商。而且海上唯一的義大利設計博物館也將出現其中！

歌詩達 翡翠號Costa Smeralda搭載目前全球航海科技最新進用來降低排放量的液態天然氣技術設備（LNG）

(左)阿拉伯聯合大公國駐義大利大使- H.E. Omar Obaid Alshamsi的見證下，(右)歌詩達郵輪總裁Mario Zanetti與(中)杜拜世界博覽會義大利官方代表Paolo Glisenti完成簽署

杜拜世界博覽會的義大利官方代表Paolo Glisenti也說，簽約儀式不但象徵郵輪產業重啓的重要里程碑，也代表造船業及港口航運業陸續復甦。歌詩達郵輪總裁Mario Zanetti表示，能夠成為2020杜拜世博會義大利館的贊助單位非常榮幸，這不但象徵歌詩達郵輪復航的重要里程碑，而且也代表整個觀光旅遊產業逐漸復甦。在杜拜世博會中，歌詩達郵輪將成為義大利大使，向世界展現「最好的義大利」，響應此次大會對於未來發展、創新以及尊重文化與環境的重要主題，歌詩達郵輪志於成為產業的典範，著力於環境的永續的航海科技發展，以及創造、挖掘旅遊目的地的文化與價值。

世博會義大利館將展現義大利的地理面貌、美食、文化呼應創新、永續發展及文化價值的精神。擁有超過70年歷史的歌詩達郵輪，一直以來是義大利航向世界的大使，在歌詩達郵輪的船艦上以「義大利製造、義大利設計」從船上的傢俱，到海上唯一的義大利設計博物館，提供旅客絕美的義式旅遊體驗。

配合世博會義大利館的展期，由全球最大造船廠義大利芬坎蒂尼（Fincantieri）建造，以文藝復興發源地佛羅倫斯作為主題的歌詩達佛羅倫斯號Costa Firenze將於2021年12月17日至2022年三月中，於波斯灣營運，提供一周專屬航程，造訪阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼，中途停靠阿布達比、杜哈、馬斯開特，以及於杜拜數天停靠，將讓旅客參觀世博會義大利館時也擁有不同的體驗。

圖片：義大利歌詩達郵輪提供

(中時新聞網)