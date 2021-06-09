中鋼與哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同成立的中能發電，近日與全球最大、丹麥風機供應商Vestas完成最終風機供應合約簽署，內容包含中能風場31座離岸風機的設計、製造、安裝、試車，以及營運後的服務協議。

中能風場位於彰化外海約10公里處，面積36.5公頃，裝置容量300MW，設定2024年併網。中能董事長王錫欽表示，本次合約簽署後，將建置31座Vestas V174-9.5MW離岸風機，完成後每年預計供應約國內30萬家戶用電量。中能風場執行長Joris Hol說，目前中能依規劃目標進行，在融資到位後將隨即展開建設工作。

為了落實產業在地化，中能風場與CIP的彰芳西島風場採取區塊整合與聯合開發策略，如此容量可拉到900MW，以推動本土零組件產業鏈發展。

從中能與Vestas最終風機供應合約來看，就涵蓋了葉片、扣件、輪轂、塔架等超過14項離岸風機關鍵零組件在地化項目。

(中時 )