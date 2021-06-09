本土疫情嚴峻，市場成為防疫的重中之重。新北市168處傳統市場中，有16處攤販集中區因沒有自治會管制，被列入觀察名單，其中一處市場8日也被開出稽查單；市場處表示，目前都與各民有市場積極協調，輔導成立自治會，期間區公所、警方也會加派人力巡邏。

新北市樹林區保安臨時攤販集中區近期因人流無落實實聯制、量額溫、酒精消毒、出入口管制等相關防疫措施，遭市場處開出稽查單，由於市場未有自治會協助，當地里長緊急與鄰近博愛街市場攤販合作，加強巡邏8個出入口的汽機車管制，才使人潮降低，複查通過。

針對攤販集中區未有自治會，管理制度是否會出問題，侯友宜今表示，對沒有自治會的市場還是會嚴格要求，市場要有辦法配合市場處、區公所等管理單位，把分流、降載做好，做不好就停業，目前這些市場已慢慢形成自治會型態，有的也已嚴格控管，但市府仍會全面加強稽查。

市場處表示，為避免攤商遭污名化，不會公布16處市場觀察名單；目前名單內僅有2處被開稽查單，雖然尚未有自治會成立，但市府在三級警戒後都有派區公所、警方加強落實出入口管理，也有要求各攤販採實聯制，考量現階段防疫重點，針對無自治會的市場首要工作是做到似自治會的管理成果，透過攤商取得共識方式，共同執行防疫措施，以達人流控管效果。

(中時 )