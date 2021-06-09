有鑑於連日來有兩名媒體從業人員猝死後才被確診，台中市長盧秀燕9日在中市流行疫情指揮中心記者會強調疫苗施打優先順序，是依中央指揮中心規劃，但她「為民請命」，包含殯葬、媒體、交通業、保全、義消、義警等許多接觸人群的行業，盼中央考量特殊性列為優先施打對象。此外，疫情影響國人捐血意願，她也呼籲大家一同伸出援手，捐血有您，愛不止息。

中央8日開始配發國內首批莫德納疫苗，台中市在此波獲配7300劑，已直接配送至18所醫院予醫事人員，盧秀燕說，台中此次獲配的莫德納疫苗，因中央規定以醫療院所醫事人員為第一優先接種對象，疫苗已直接配發到台中18所醫院，市府手上都沒有疫苗，且疫苗施打須按照中央分類依序施打，地方若未配合將會被減配疫苗。

但她強調「防疫應彈性！」，包括殯葬、媒體、交通業、保全，及基層防疫網的鄰長、義警、義消等高風險人員，為了維持社會秩序以及運也面臨很大的風險，也急需施打疫苗，她感到非常心疼，盼中央考量職業特殊性列為優先施打對象。

台中市衛生局長曾梓展也表示，這批莫德納疫苗台中市配發到7300劑，直接配發到台中市18家醫療院所，明天就會開始施打，依照中央規定，這批疫苗僅提供專責院所第一類醫事人員中風險等級一、二類人員，也就是直接照顧到確診者或疑似個案者的第一線醫事工作人員，只能給第一類醫事人員中會接觸到確診者或隔離檢疫者的醫護人員施打。

如6月19日以後仍有剩餘的疫苗才能開放給風險等級第三的醫事與非醫事人員施打，也就是在專責醫院內非第一線的醫事人員，而6月21日第三階段再開放給其他第一順位的醫事人員接種；曾梓展強調，也就是這批莫德納只給第一線的醫事人員接種。

另，由於血庫鬧血荒，盧秀燕特別提到，疫情影響國人捐血意願，台中血庫急缺各種血型，庫存所剩天數不多，緊急需要輸血的病患正等待關心和救援，由於端午連假將近，需維持一定血庫存量以備不時之需，號召市民在這關鍵辛苦時刻做好防疫措施，一同伸出援手，挽起衣袖捐血救人，捐血有您，愛不止息。

(中時 )