雲林縣長張麗善示範配戴「天倫D＋手錶」，血氧濃度是93。（周麗蘭攝）

新冠肺炎患者在檢疫期間猝死的比率升高，原因可能是缺氧不自知喪命，雲林縣府9日起發給69名居家隔離者每人配戴健康錶，偵測心律、血氧量，10分鐘回報一次，血氧濃度一旦下降至90％以下，縣府消防局、衛生局立即接手，啟動關懷機制。

雲林縣計畫處長李明岳指出，近期開始出不少確診者發生在家或在檢疫所、旅館中猝死案例，原因直指與新冠肺炎引發的「快樂缺氧」或「沉默缺氧」有關，個案當下看似反應、活動正常，但血氧濃度已過低，隨時會危及性命。

雲林縣府為此提供200支「雲林D＋安心血氧量測手錶」給衛生局匡列的居家隔離者配戴，防止錯失黃金救援時間，目前有全縣69人。

縣長張麗善表示，雲林縣府去年起陸續推出穿戴設備，，藉以保障學童上放學情況、老人家不走失，簡稱「天倫D＋守護平台」，健康錶是其中一，可自動量測血氧、心率、步數，系統每10分鐘主動量測並發報至關懷團隊。

李明岳解釋，系統目前設定血氧濃度低於94％時，關懷單位列入追蹤觀察變化，低於90％時啟動關懷機制，嚴重時根據健康錶的GPS定位前往搶救，不需要詢問。

張麗善說，坊間血氧量測設備需要使用者自行量測，不一定能在虛弱或睡眠時即時了解，而且這支錶防水，洗澡也不用拔，24小時不離身，緊急時可按下SOS紅鍵通知後台，用這個方法來確保居家隔離者在14天內的健康變化以及安全。

(中時 )