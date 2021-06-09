迎中國六一兒童節旺季，淘帝-KY（2929）5月營收達2.76億元，年增50.64％；淘帝-KY指出，主要受惠第二季適逢中國五一長假、六一兒童節等傳統銷售旺季，帶動旗下TOPBI品牌代理商備貨力道進一步提振，累計1至5月合併營收13.87億元，亦較去年同期成長6.44％。

淘帝-KY表示，集團歷經去年針對旗下門市結構優化、加大產品降價策略以鼓勵代理商增加拉貨、以及積極投入線上銷售布局以去化庫存等策略，已順利帶動集團整體營運走出谷底。

淘帝-KY亦於今年起積極與旗下18個代理商研擬提高TOPBI童裝產品價格，隨著第二季中國童裝市場傳統銷售旺季，旗下18個代理商整體拉貨力道逐步增加，除創造集團良好銷售動能，亦進一步挹注整體獲利結構持續精進。

根據國際研調機構Euromonitor統計，看好中國人均所得提升、父母對於小孩優生優育觀念意識，預估2021年中國童裝市場規模將達2,869億人民幣，並預估整體童裝市場規模逐年成長至2025年將達4,738億人民幣水準。淘帝-KY指出，中國童裝市場龐大消費潛力已為全球服飾品牌主要經營市場之一，為奠定TOPBI品牌於中國童裝市場良好競爭優勢，除持續投入TOPBI品牌童裝產品研發、市場行銷宣傳，在銷售通路方面，以穩固旗下近8百家實體銷售據點，同步積極投入線上銷售領域，規劃今年增加1-2個線上代理商，有望進一步增添集團整體營運新一成長助力。

(工商 )