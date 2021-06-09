大陸江蘇近期推動獨立學院改制合併成職業技術院校，但學生不滿學歷降級不利找工作。南京中醫藥大學翰林學院、南京師範大學中北學院等校學生發起抗議，期間與警方爆發衝突，網傳有人頭破血流照片。校方昨（8日）宣布終止合併轉設，希望平息紛爭。

大陸教育部近年加快推動「獨立學院」改制，今年5月印發「關於加快推進獨立學院轉設工作的實施方案」，要求獨立學院轉設為民辦、公辦學校，或終止辦學。有獨立學院則與職業院校合併成為職業技術大學。獨立學院是由普通大學和社會組織或個人合辦的大專院校，收生要求較一般大學低，但因掛名大學，雖然學費較高，仍受到一些學生青睞。

據《東網》報導，南京師範大學中北學院有學生和家長不滿校方改制，指當初了數十萬元人民幣的學費，現在學校卻要降格為職校，形容是「詐騙」。另有學生擔心學校改制後，除影響參加研究所和公務員考試，也影響日後求職。不少學生近日在校內發動抗議，與到場的警員發生激烈衝突。網傳現場照片，有學生舉高雙手與警對峙，有人被警員按壓在地上或抬走，更有不少人受傷流血。

南京師範大學中北學院官方微信公眾號周二上午發公告稱，根據江蘇省教育廳發布，江蘇省暫停獨立學院與高職院校合併轉設工作。經學校研究決定，終止南京師範大學中北學院與高職院校的合併轉設工作，不再轉設為職教本科。此外，江蘇大學、南京中醫藥大學、南通大學、江蘇師範大學亦先後發公告，終止獨立學院與高職院校合併轉設一事。

鎮江丹陽市公安局周二指出，南京師範大學中北學院部分學生因對獨立學院與高職院校合併轉設工作不滿，6日下午，在校內長時間聚集，並將55歲院長常青非法扣留長達30多小時。在校方宣布暫停轉設，經警方多次勸喻後，仍有少數學生阻止常青離開，又向警員圍攻謾罵、阻礙執法，警方正依法調查。

(中時新聞網)