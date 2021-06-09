北市打疫苗速度慢？柯文哲公開庫存明細含「中央寄放」 驚喊：算洩漏國家機密嗎？

台北市長柯文哲老怪沒疫苗，卻屢遭質疑北市疫苗沒打完，柯9日下午在防疫記者會竟爆料，其實有800瓶疫苗是由中央流行疫情指揮中心、國安局、總統府、華航直接寄放在北市的醫院，出招略過北市府，中央會造冊要給誰打，可能有外國使節之類，「應該不是特權啦，外館奇奇怪怪，有時國家有需要」，自嘲「算不算洩漏國家機密啊？」

柯文哲表示，北市今年3月至6月7日從中央分配到的1萬4100瓶疫苗中，北市衛生局可支配1萬3300瓶，中央配800瓶，按照1瓶可打10.7人，北市已打完13萬4817人，但還有800瓶是中央疾管署寄放在北市的醫院或某家醫學中心；另外其中6月2日中央配發下來可施打的5.4萬劑，但因北市不是用3c.c.針頭打，而是用1c.c針頭打，所以實際上已打5萬7909人。

柯指出，中央的800瓶打很慢，是中央流行疫情指揮中心、國安局、總統府、華航寄放在北市醫院，外交部外館會造冊給誰打，有外國使節之類，但這800瓶卻算在北市府的範圍，會由中央來通知哪家醫院給有造冊的打，「我這算不算洩漏國家機密？」

至於800瓶放在哪？柯說，其中疾管署80瓶、北市衛生局180瓶，其他則分在不同醫院，現在只剩429瓶，因800瓶是打8000人份，中央依照有需要的人去打，「不用想太多是不是特權什麼的，外館奇奇怪怪，有時國家需要，我就沒特別去講！」

柯說，另外台大醫院還有剩175瓶、比較多，是大家想等到莫德納出來，所以不想打，因此他說過AZ不打完、莫德納就不給，但後來他又發現，中央竟有直接配醫院，閃過北市這一招，所以台大醫院分給1750人份打，今天應會打完。

柯表示，新光醫院則還有37瓶，原本是要做防疫旅館，1天要開到800床，但後來因其他防疫旅館數量夠，那新光醫院防疫旅館床位計畫就暫時取消，既然這計畫要延遲，所以37瓶有多少就都還回來，「過去說疫苗打太慢，其實有800瓶是中央寄放，不是想打就打完，是指定有需要的才打！」

(中時 )