高雄連三天0本土確診，高市府也順利在8日晚間順利找到小港家族群聚案的感染源，確定是因為案11253（祖母）的密友自新北市三重區來訪，才導致該起家庭群聚案件發生，雖然高雄9日0確診，但桃園確診者案10489曾因公到高雄出差，共匡列接觸者37人。

高市府衛生局指出，小港家庭群聚案件經過連日溯源疫調，發現新北三重60多歲女性，5月19日從台北搭車南下高雄，與小港家庭案的祖母有密切接觸，並且在祖母家中留宿一夜，而祖母則於5月23日與家人聚餐，引發該起家庭群聚案，此案共有5人確診、67人居家隔離、331人自主健康管理。

而高市府也對桃園確診者案10489曾因公到高雄出差做出相關疫調說明，該確診個案是40多歲男性，曾於5月28日到苗栗京元電子，30日因公到高雄出差，在特定公司參與零件維修工作，直到6月1日開車返回北部，4日宣布確診，在高雄期間因餐廳已限制不能內用，因此沒有不明足跡或接觸者，針對維修公司、居住旅館、餐廳接觸者，共匡列37人，密切接觸者10人。

(中時 )