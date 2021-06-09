越南網路近日瘋傳一段8分鐘的連結片，女主角是當地C咖演員兼網紅武氏英書（Vu thi anh thu），事情爆發後她緊急關閉臉書，但看過影片的網友發現案情不單純，懷疑只是想要快速走紅才藉機炒作。

武氏英書的流出的情慾片有不少段，從浴缸纏綿、潛水啪啪到吞吐片都有，內容都十分狂野、激情，但網友看完影片後，驚覺都有一個共通疑點，就是她和男主角似乎刻意對準鏡頭拍攝，武氏英書甚至狂拋媚眼，加上男主角的身分被起底是擁有眾多名車的富豪，常常在社群平台秀自己搭名貴遊艇、入住奢華飯店的照片，質疑武氏英書可能想藉此爆紅，並且向外界宣誓主權。

武氏英書和男友的濕身片被傳開。（圖／theundergroundclub.net）

武氏英書和男友的潛水情慾片被流出。（圖／Soha.vn）

根據越南媒體《青年報》報導，武氏英書1998年出生，今年23歲，畢業於河內藝術教育大學，去年報名競選越南小姐，第一關就被刷下來，但她不放棄星夢，靠著姣好臉蛋和好身材擠進演藝圈，拍過數部戲劇作品，像是《回家吧孩子》、《愛情與野心》、《生與死》，但都是無名小配角。

事情傳開後，越南小姐主辦方不想被牽連，火速進行切割，表明武氏英書只有申請過比賽，並沒有實際參加；至於武氏英書得知性愛片流出後，承認確實是本人，身邊朋友不斷打電話詢問這件事，心情非常低落，一度想要尋短解脫，所幸在母親和男友的溫情勸說下，沒有做出憾事，目前仍在醫院休養。

武氏英書的男友也坦承片中的男主角是自己，提到女友曾因工作關係把手機密碼告知警察，以便確認手機內的資料，認為有可能被惡意外流，將會採取法律途徑追究到底。

武氏英書以前沒整形的照片因事件被挖出來。（圖／Soha.vn）

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