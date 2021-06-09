聖暉集團公布5月營收，在未完工在建工程案量、施作進度加速入帳下，聖暉(5536)、朋億(6613)5月營收分別為16.62億元及5.49億元，年增55％及40.71％，其中，朋億併購銳澤效益顯現，5月營收改寫歷年同期新高。

聖暉前5月合併營收71.72億元，年成長29％。主要陸續強化台灣、大陸與東南亞等地區工程接單，目前疫情帶動線上購物、居家辦公與在家學習等宅經濟發酵，推升智慧型手機及電腦等市場銷售成長，使得全球半導體晶片生產、封測等需求持續火熱，整體產能供不應求，持續催化半導體晶圓代工、封測及電子零組件等產業建廠、擴增產能需求大增。

朋億前5月營收18.22億元，年增6.84％。全球半導體業者積極克服晶片短缺影響，投入資本支出以擴增8吋晶圓廠，預估2020年至2024年全球持續擴增22座8吋晶圓廠，又以大陸增加14座最多。目前市場產能吃緊現況短期將不見緩解，朋億在手接單金額已創上櫃以來新高水準，未來營運動能無虞。

朋億已於今年5月25日董事會決議通過除息基準日，2020年擬配發8元現金股利，訂6月28日為除息交易日，7月16日為現金股利發放日，以今日(6月9日)收盤價137元計算來看，現金殖利率5.84％。

(時報資訊)