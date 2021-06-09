6月9日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問，據日本媒體報導，日本外務省下屬的國際交流基金2008年針對中國在社會輿論及媒體界有較強影響力的個人，推出了一個赴日參觀考察項目，對此有網友稱中方人員參與是在為日本做宣傳。中方對此有何評論？

汪文斌表示，我注意到有關的報導。國與國之間以各種形式開展人員互訪交流的做法，在國際關係實踐當中普遍存在。

汪文斌表示，中日互為重要的近鄰，兩國人員往來十分密切。中日邦交正常化以來的近半個世紀里，雙方由政府支持推動的人員交流不勝枚舉，為兩國關係發展做出了積極貢獻。

汪文斌指出，雙方今年還確立了「5年安排兩國3萬名青少年雙向互訪」的交流計劃，兩國政府支持的青少年學生雙向研學旅行活動也在規劃籌備之中，將在疫情結束後陸續付諸實施。我們希望通過中日間持續健康穩定的人員交流，實現增進理解，建立信任，深化友誼的目標。

近來，日本外務省旗下「國際交流基金會」發佈了一份業務成果評價，在中國網路瞬間掀起軒然大波。

這份報告上寫著，2008年至2016年期間，共有144人（73名個人和71名團體成員）被邀請赴日參觀考察項目。

獲得日方好評的包括：中國若干影響力媒體專欄評論員、南開大學副教授熊培雲，「天才少女」作家蔣方舟，記者段宏慶，經濟記者馬國川等人。

於是有大陸網友根據日方好評描述進行查找，發現了這些受邀者所撰寫關於日本的文章，包含了：蔣方舟《東京一年》，何兵《日本法官為什麼從不腐敗》，熊培雲《日本是中國的一味藥》，段宏慶《日本為什麼那麼乾淨》，馬國川《我為什麼如此關注日本》。

這使得大陸網上輿論一片嘩然，認為這就是日本透過中國大V，公然「收買」中國對日公知的證據。

(旺報 )