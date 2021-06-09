新冠肺炎疫苗陸續到貨，日前台北市長柯文哲曾下令，若醫院未施打完AZ疫苗，將不配發莫德納，如今中央直接配發至各大醫院。對此，柯文哲指出，中央擺明直接閃過台北市政府，其實醫院也不怕柯文哲。

柯文哲表示，這一批莫德納疫苗，由中央直接送到醫院，他知道中央有困境，無法確定疫苗什麼時候進來，因此地方也很難設計生產線，每次都不能確定施打量，但大致接種計畫還是先打第一線，再來是健康中心與合約診所，最後才是開放大型場館。

柯文哲坦言，當時很生氣醫院不打AZ疫苗，因此他下令沒打完就不給你莫德納，避免醫護有選擇狀況，但「中央擺明要pass我，其實醫院也不怕柯文哲」。

柯文哲無奈嘆道，很多都是問題，看怎麼解決，他沒有特別意見，但事情做好就好，主要問題仍是疫苗不夠，疫苗夠的話這就不是問題，但疫苗很少變得很稀有資源，大家就會斤斤計較怎麼打疫苗，這就是問題。

(中時 )