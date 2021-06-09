立委高虹安質詢政府有關購買疫苗的進度時，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中的回答卻是前言不對後語，甚至面對國產疫苗相關問題，兩人的回答也是支支吾吾。對此，資深媒體人朱凱翔忍不住直言，看完這段質詢，大家還會想繳稅嗎？

朱凱翔8日在中天政論節目《頭條開講》中表示，這是一個非常高端的質詢 先用一個套，把陳時中、蘇貞昌套起來，先問前一段的紓困預算編了115億要買疫苗，到底買了什麼，蘇貞昌和陳時中可能還想邀功，就說買了2000萬劑外國疫苗，結果被套住。

朱凱翔指出，但接下來高虹安問到，既然預算花完，買了外國疫苗，那5月28日和高端聯亞買的疫苗，花的是什麼錢？陳時中馬上被電到，「上一筆預算花完了，還已經說都拿買進口，為何28號還可以買高端？聯亞？28號不是沒錢了嗎？ 現在才在審新增預算」。

對於陳時中回答的支支吾吾，朱凱翔認為，他可能習慣在指揮中心面對記者，結果到立院馬上就被電爆，還問A答B 說要預購，問題是人家問他錢哪來，不是問預購，「預購可以，錢哪來？沒解盲預購已經有問題了，那錢到底從哪來？」而蘇貞昌更顧左右而言他，還說要顧及全民安全、疫苗有效性，但人家不是問你這個。

看到後來主計長出面回答預算還剩68億，朱凱翔直言，這簡直就是《鹿鼎記》裡面的場景，前面才在邀功，後面問問國產疫苗錢哪來的，突然變出68億，那前面是在唬爛囉？「是前面在唬爛？後面在唬爛？還是都在唬爛？」

面對高虹安逼問買國產花了多少錢，陳時中不肯透露，朱凱翔忍不住痛批，「聽完這個你還想繳稅嗎？」115億花完買2000萬劑，到現在到貨多少？什麼時候到貨也不知道，這個約怎麼能簽成這樣？人家問國產疫苗從哪裡弄到錢的，突然又剩下錢了，前後不過5分鐘竟自己打臉，一定有一句在說謊。

慌了? 高虹安問疫苗進度 蘇揆前言不對後語! 朱凱翔:難怪人民喊不想繳稅

(中時新聞網)