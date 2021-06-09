「疫苗混打效果好」遭陳時中打槍 柯文哲：沒有絕對的百分比

台北市長柯文哲昨指出，先打AZ疫苗再打BNT、莫德納疫苗「效果更好」，但被衛福部長陳時中反駁「不建議、沒規畫」。柯今日表示，據論文指出，上述施打順序可讓抗體濃度變高，但不等於防疫效果好，但論文也沒說一定不行混打，「我沒什麼特別意見」。

新一批莫德納疫苗即將配發，但先前台灣多接種AZ疫苗，未來恐面臨混打議題，柯文哲昨表示，很多論文指出，先打AZ疫苗後，後面再打BNT或莫德納，效果會更好，抗體濃度會比2次施打AZ疫苗更高，順序倒過來會怎樣則不得而知。

但陳時中今日強調，就目前科學證據來看並未建議混打，也沒有混打的規畫。柯今日指出，按照論文顯示，打完AZ後再接種莫德納，抗體濃度會比較高，但濃度高不等於防疫好，沒有絕對百分比，但論文也沒說一定不行這樣混打，強調「我沒什麼特別意見」。

此外，雙北年長者死亡率高，專家批評75歲以上老人為何排在年輕官員後施打？柯則強調，目前為止，中央公布的最新版疫苗順序他沒什麼意見，醫事人員還是打第一線，再來是防疫有關的人，日前有說長照要往前移，是因國內外都有安養院感染嚴重的案例。

至於新北、高雄表態，會將莫德納疫苗留給過去沒打的醫護人員，柯表示，莫德納是直接分到醫護，原則上會給第一類人員打，但希望照顧專責病房的人都要打到，如同「沒帶鋼盔不要上戰場」的道理，也呼籲各醫院拿到疫苗後要管控，不要拿去做人情。

(中時 )