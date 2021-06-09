今（9）日疫情記者上，副指揮官陳宗彥提到，暑假到了，學生最愛去的「手遊店」不可營業，讓不少網友聽了一頭霧水，其中一位PTT鄉民就PO文問卦「好像跟年輕人脫節很久了，手遊店是什麼啊」，引爆熱門話題。

全台第三級警戒延長至6月28日，這意味許多學校停課停到直接放暑假了，因此陳宗彥在今（9）日疫情記者會上特別提醒，年輕人愛去「手遊店」是明確的娛樂場所，屬於近距離接觸的地方，指揮中心會再要求各縣市政府不得營業，也呼籲民眾不要前往玩樂。

不過，有PTT鄉民聽完這席話相當納悶，稍早貼文發問「好像跟年輕人脫節很久了，手遊店是什麼啊，副指揮官說可能會成為下一波破口，我們要怎麼避開這個新的流行場所？」此文一出，許多網友看了也一知半解，跟著好奇「手遊店」是什麼樣的店，紛紛表示「是一群人聚在一起玩手機嗎」、「手遊店是要群聚一起抽轉蛋嗎」、「三小，我只聽過夾娃娃機台和桌遊店啦」、「手遊店，很像是半套店」，其中甚至還有人懷疑是陳宗彥口誤，直呼「還是手搖店？」但似乎以上皆非，許多老司機出面解釋手遊店就是桌遊店，並提到「桌遊啦，昨天才抓到6個年輕人群聚玩桌遊」、「桌遊店應該都禁店內玩了，只剩出租、出售服務」、「現在還能開桌遊，馬上就被檢舉到爆」。

當然，疫情嚴峻期間，除了手遊店不得營業外，副指揮官陳宗彥也強調，凡類似休閒娛樂場所都不得營業，包括釣蝦場與夾娃娃店，而海釣場與釣蝦場屬同性質，都有向地方明確說明過，必須關閉。

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(中時新聞網)