位在新北市的衛生福利部台北醫院今日於臉書貼文寫道，60多歲「阿北」日前氣喘就醫後確診新冠肺炎，一家人也接連確診，5口有4人染疫，僅未同住的長子是陰性成為全家的支柱；阿北住院4日後，原本一家5口要透過視訊團圓，無奈阿北病情卻急轉直下，說好的視訊成了最後的遺憾。

貼文寫道，60多歲的阿北因在家裡感覺到很喘，隔天緊急叫了119送醫，急診收治就先給予氧氣治療，並以PCR篩檢COVID-19確診。阿北因有慢性阻塞性肺病，X光肺部白化浸潤嚴重，肺部喪失維持正常呼吸功能，醫師下醫囑使用高流量氧氣進行相關治療。

阿北確診後，同住的的媽媽、太太、小兒子接連確診，媽媽在檢疫所，太太的狀況比阿北還差，直接到ICU(加護病房)插管治療，小兒子居家隔離，一家5口，4人染疫，僅剩未同住的另一個兒子篩檢陰性，成了全家唯一支柱。

醫療團隊時時觀察阿北的生命徵象，阿北用護理師提供的紙筆寫下想說的話，像是「謝謝你、辛苦了」。幾日後，阿北因肺部纖維化受不了強力的氣壓而氣胸，入院第4天中午，阿北艱難地用筆寫下「他想拔管」。

阿北全家人原先說好，下午由無隔離的兒子下班後拿手機來病房，一家五口用視訊團圓。沒想到，阿北的病情就急轉直下。護理師們希望完成阿北跟家人見面的願望，不斷想辦法要讓他們在隔離下能聯絡上。兒子趕到後，護理師泛淚仍迅速地將手機包好、開啟視訊、衝到阿北身邊，無奈為時已晚。

在護理站看著病房監視器畫面的兒子淚流不止，透過連通的對講機不斷喊話「爸，你不能走」、「爸，你再加油一下、會好起來的」、「爸，你再堅持一下…」，兒子無力跪地，一邊呼喊著、一邊哭泣著，流著淚的還有在護理站的大家，多日的照顧已經讓大家對阿北很熟悉、有感情，此時更感到無力與難過。

兒子痛哭不已，最後深深嘆了口氣說：「爸，別擔心，家裡有我」、「你好好的，好好的別擔心，好好的走。」這句道別說的沉重也傷痛，無法用言語道出不能相伴的遺憾。但能夠在臨終道愛，我相信阿北能聽到的，我相信阿北和兒子都能有個圓滿的記憶。

(中時 )