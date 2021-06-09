莫德納疫苗由中央分配至各地方醫療院所，台北慈濟醫院共獲30瓶疫苗，今（9）日開放第一線醫護同仁施打，共153名醫護人員完成接種。

台北慈濟醫院感染管制中心副主任吳秉昇副說明，醫院配合政府政策，本次施打對象為專責病房高風險的醫護、醫事人員。在莫德納疫苗送抵醫院前，院內醫護接種率已高達9成，故此批接種人員多為先前因排班無法注射或考量自身健康者。

吳秉昇說，接種前院方針對衛生局的優先施打對象造冊，個別通知並安排接種時間，以錯開相同單位同仁的注射時間，避免因接種不適影響臨床醫療作業。

急診部副護理長陳芷薇懷有身孕，今天完成接種後表示，工作會照顧到確診病患，為了保護自己也保護寶寶，選擇接種莫德納疫苗，注射後並無任何不適。

台北慈濟醫院表示，本批莫德納疫苗預計施打300至330人，預計2天內施打完畢，不僅守護來院患者，也保護前線醫護同仁的健康。

(中時 )