富邦台灣半導體（00892）ETF將於10日掛牌上市，因疫情帶動居家工作、遠距教學、伺服器等宅經濟相關資訊產品的新興需求，台灣半導體產業成為時下最熱門的投資話題，帶動該檔ETF在5月募集期間創下逾60億元的佳績，也顯示投資人對台灣半導體後市看好，深具信心。

富邦台灣半導體ETF經理人陳靜如表示，美國半導體產業在英特爾、高通等大廠的競爭優勢下，一直是全球半導體產業的首要之區，因此以美國半導體公司為主的費城半導體指數，2018年以前績效表現顯著優於台灣核心半導體指數。

惟台、美半導體指數績效在2018年出現分水嶺，重要原因為台灣半導體產業龍頭台積電長期致力於先進製程的研發，2018年率先全球晶圓製造商邁入十奈米以下製程，除了鞏固台積電在全球晶圓製造的龍頭地位外，也同步帶動整體台灣半導體產業發展，ICE FactSet台灣核心半導體指數表現與美國費城半導體指數並駕齊驅。

以台積電為首的台灣半導體公司，形成全球最完整的半導體產業聚落，在全球新科技發展扮演不可或缺角色外，也同時反應在股價表現上。

陳靜如指出，台灣半導體產業的好，是眾多相關公司一同蓬勃發展，富邦台灣半導體(00892)ETF追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」採用獲利指標GPA選股，前10大成分股的股價在2018年後也與台積電同步繳出亮眼表現，除世界這檔成分股之外，其他8檔成分股的漲幅皆超越台積電。

陳靜如進一步指出，新科技的應用已都缺少不了半導體，而台灣半導體產業龍頭台積電資本支出常牽動整體半導體產業成長循環。台積電於今年4月法說會上宣布再度上調資本支出，半導體產業在5G通訊、電動車、物聯網等新科技需求下，長期成長趨勢明確。

陳靜如強調，考量主題指數通常屬於高成長的產業，市值大的公司雖具有一定程度代表性，但只納入市值高的公司，可能遺漏許多成長性高、但市值正在長大的公司。

富邦台灣半導體ETF追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」標的指數成分股的選股，使用半導體價值產業鏈系統捕捉完整上、中、下游公司後，最後以公司獲利指標：營業毛利除以總資產(Gross Profit / Asset，簡稱GPA)決定最後成分股，也就是本業獲利能力較佳的公司將被優先納入，加上該指數的成分股權重分散、不過度集中，可說是長期投資或定期定額的良好標的。

(工商 )