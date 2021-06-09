廣華-KY（1338）自結5月合併營收4.42億元，受到車用晶片短缺影響，5月營收較4月減少20.78％，惟中國大陸新車市場銷售仍保持正向成長，貢獻廣華5月營收仍較去年同期成長10.73％；累計前五月合併營收27.75億元，年增51.61％。

廣華表示，已接到主要客戶提出待車用晶片短缺問題解決後，將加大拉貨力道回補庫存，計畫縮短傳統暑休及十一長假，要求廣華提出因應措施並全力配合，預期將帶動廣華今年整體營運有望於第二季落底揚升，挹注第三季營運有機會繳出淡季不淡的優異成績。

(工商 )