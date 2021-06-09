國內新冠肺炎疫情嚴峻，國立中山大學為了防堵疫情擴散，自行研發無毒、無刺激性的「奈米盾」防疫噴霧，可長效懸浮於空氣中達2小時，並與病毒棘蛋白受體結合使病毒沉降，30分鐘內就可消滅空氣中40％至60％的新冠病毒，降低病毒傳播風險，達到主動式長效防禦效果。

由於世界衛生組織已宣布新冠病毒的主要傳染途徑為氣膠傳播，因此面對來勢洶洶的嚴峻疫情，除了戴口罩、保持社交距離之外，減少環境中氣膠懸浮新冠病毒的傳播，也是相當重要的防疫作為。

「奈米盾」防疫噴霧的研發團隊指出，市售的酒精噴霧、次氯酸水或者臭氧製造機等消毒用品，標榜能夠對抗新冠病毒，但容易造成黏膜刺激、皮膚刺激甚至嚴重的過敏反應，所以較適合以噴灑擦拭的方式，無法長期分散於空間中累積有效濃度。

而中山大學研究團隊利用重組蛋白質技術研發「奈米盾」懸浮粒子，可以透過生物性阻斷，在30分鐘內結合40％至60％的新冠病毒粒子，使其無法與細胞受體結合，以利降低病毒在空氣中傳播的風險，經動物實驗也證實，即使連續2周吸入，也不會對呼吸道造成嚴重刺激或引發過敏反應，並可於環境中自然降解，不對環境造成任何負擔。

中山大學研發團隊強調，「奈米盾」防疫噴霧的主要應用場景為密閉式空間，如機艙、車廂、室內密閉空間等環境，在飛航期間、防疫旅館、防疫專車、商務會議、餐廳飲食等高風險場域皆可派上用場，進行即時空氣中病毒捕捉沉降，防止疫情持續擴散。

(中時 )