美媒哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導台灣本土新冠疫情爆發。

台灣這波本土新冠疫情已經蔓延一個月餘，英國《衛報》（The Guardian）7日以「自身成功的受害者：台灣如何未能做好準備應對新冠大爆發」為題，探討台灣這波疫情失控的原因，並檢討錯誤方針。

《衛報》指出，去年當世界各國遭受新冠肆虐時，台灣2,300萬人還能過上正常生活，超過250天未出現本土病例，台灣打著「Taiwan can help」口號，藉著自身無可否認的防疫成功經驗以及專業知識，遊說加入世界衛生組織（WHO）。

但是4月份航空機組員確診、疫情進一步擴散全台後，情勢已經翻轉，現在台灣自己已經需要協助。《衛報》指出，台灣政府似乎被自己以為永遠不會發生的事弄得措手不及，「防疫模範生顯然未對因應疫情爆發做好充分準備。」

■政府準備不足

報導指出，多名公衛、社會專家表示，當新冠病毒席捲全球時，台灣政府並沒有跟上致命新病毒株、通風對對抗氣溶膠傳播的重要性、大規模病毒篩檢的有效性等議題的相關科學知識，也沒有了解部份國家及早採取硬封城的經驗，這讓部份專家感覺，「台灣是被自身的成功經驗拖累，甚至自滿。」

前副總統陳建仁受訪時指出，政府以為透過疫調系統、精準的病毒檢測已經控制好疫情，但是這套防疫措施受到傳播速度更快的Alpha變種病毒挑戰，這隻最早在英國偵測到的變種病毒，甚至在母親節的超級傳播事件後擊潰台灣的防線，「我們以為我們可以在小範圍內控制住它，但是這隻病毒真的非常兇猛。」

報導引述中央流行疫情指揮中心的說法，指出整個疫情期間政府都在諮詢國際專家及其他政府的建議，更新戰略及監控現有資源，但也坦承儘管邊境管控政策奏效，「但是境內預防工作還有改善空間。」

The poster child for outbreak prevention had apparently failed to fully prepare an outbreak response

https://t.co/sLYXgGrTpf — Helen Davidson (@heldavidson) June 7, 2021

■專家：台灣政府措手不及 民眾被寵壞了

俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝指出，一開始台灣政府就措手不及，不只是因為疫情本身，也因為爆發的規模，所以政府緊急動員所有資源抑制疫情，包括動員醫院及檢測設施。

不過他提到台灣這波疫情面臨的一個問題是，「多數台灣人有點被寵壞了。」他說11個月的正常生活，加上成功壓制住郵輪、敦睦艦隊、去年12月紐西蘭機師確診、以及桃園醫院群聚感染事件等4波疫情，讓台灣人及政府過度自信，認為自己有能力控制疫情，即便已經出現社區傳播，台灣民眾仍在母親節時聚餐、出遊。

之後台灣本土疫情就大爆發，《衛報》指出，雖然台灣在5月19日就將全國疫情警戒升級至第三級，限制聚會人數、強制戶外戴口罩、關閉休閒娛樂場所等，但是當時仍允許餐廳內用，此外，儘管政府鼓勵民眾遠距上班，但是並沒有強制執行，也沒有立即宣布補助遠距工作。

台灣面臨的另一個主要問題是，169個快篩站累積了上萬病毒檢測案件，導致台灣無法全面分析病毒趨勢，也讓政府採用校正回歸方式公布塞車病例，進入第四級封城的呼聲油然而生，文章指出台灣政府不認為有必要、或是沒有能力進行大規模篩檢。

■目前措施墨爾本失敗了 太仰賴民眾配合 防疫措施不具強制力

《衛報》也分析，台灣目前採用一邊開放經濟運作、一邊採行封城以外的限制措施，這種措施其他城市也試過了，例如澳洲墨爾本，墨爾本最終仍實施了更長久、具備破壞性的封鎖措施，因此下一次他們發現社區病例時，短時間內就及早硬封城。報導引述陳建仁的說法，指出紐西蘭是台灣的好典範，但也強調，「我們不想實施非常嚴格的限制」。紐西蘭曾多次實施嚴格但成功的封鎖措施。

振興醫院感染科主治醫師顏慕庸表示，疫情爆發以來台灣已經有了重大進步，但是他認為應該根據確診數及風險程度，在台灣進行如同交通號誌般的分區封鎖限制，他擔心加護病房可能不堪負荷，加劇疫情外洩社區的風險，「紐約、義大利北部都發生過，你必須阻止傳播」，他認為應該實施封城，實施一個必要、而且設計完善的封鎖措施。

《衛報》也點出台灣目前的防疫措施相當仰賴民眾自主配合，但是因為企業不太配合讓員工遠距工作，因此防疫措施的效果大打折扣。指揮官陳時中更因為一句「年輕人防疫鬆懈」，引來年輕網友砲轟政府沒強制遠距上班，害他們被迫在通風不良的辦公室工作。

苗栗電子廠移工宿舍群聚案例，也讓台灣政府被指責保護脆弱群體的反應太慢。

此外，台灣政治為反對而反對的態勢也讓情勢變得更加複雜，多名專家透露，他們對於公開批評民意基礎非常高的政府感到相當謹慎，一名專家透露，他感覺政府不願複製大陸的任何抗疫措施，例如設立野戰醫院或封城，這已經為政府的判斷蒙上陰影。

關於疫苗，文章也提到台灣如同其他國家，取得疫苗遇到挑戰，全球台灣醫衛總會總會長張武修表示，他認為政府現在開始認真認為疫苗來得太慢了，「他們認為我們口罩戴得很好，而且人們非常自律、遵守社交距離，所以沒關係。」

關於是否應該實施更嚴格的封鎖措施，紀駿輝認為三級已經夠嚴格，懷疑政府是否有能力實施更嚴格的措施，他也表示，政府沒有提供足夠明確的訊息，教導民眾如何被無症狀、或是潛伏期患者感染，「你必須假設任何沒和你同住的人可能帶有病毒」，他呼籲民眾接下來2周不要和不住一起的人聚會。

(中時新聞網)