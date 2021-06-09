張榕容（右起）、莊凱勛、劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》有許多精彩對手戲。（CATCHPLAY提供）

張榕容、莊凱勛、劉冠廷在《第三佈局 塵沙惑》有許多精彩對手戲。（CATCHPLAY提供）

莊凱勛（右上至下）張榕容、劉冠廷與導演洪伯豪（左上）、監製唐在揚（左下）在視訊記者會主持人楊達敬的提問下，暢聊《第三佈局 塵沙惑》拍戲甘苦。（林淑娟翻攝）

由CATCHPLAY、華納傳媒以及香港電視娛樂有限公司聯合出品的犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》，將於本周日（13日）晚間9點在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO同步首播。監製唐在揚、導演洪伯豪及三位男女主角張榕容、莊凱勛及劉冠廷因應疫情，9日透過線上記者會為戲宣傳。飾演刑警的亞太影后張榕容坦言這是從影以來最Man的角色，莊凱勛也直呼跟她對戲很精彩：「覺得她根本是衝著最佳男主角來的，太陽剛了，難得要讓我角逐最佳女主角！好幾幕都是她在英雄救美，很Man地跳出來，一副『別怕，王在這裡』的模樣！」連監製、導演都在訪談間都直接笑稱他們是「3位影帝」。

三位演員首度同台合作，張榕容大讚認識已久、但沒合作過的莊凱勛讓她很有安全感， 「我們拍7天，我有4天晚上會打給他，很焦慮問他怎麼演，他會說『女人妳冷靜、不要焦慮』，他的存在真的讓我焦慮少很多，安心不少」。

張榕容在《第三佈局 塵沙惑》中，有別於以往優雅的螢幕形象，飾演強悍的刑警小隊長徐梓薇，不僅性格黑白分明、剛正不阿，走路姿勢和口氣更是霸氣外露，張榕容說：「我們有到中和刑警隊接受訓練，當時有一位女生小隊長，我一直在觀察她走路的姿態跟聲音，因為我一出場就要用氣勢讓罪犯害怕，但是碰到每個嫌犯的態度又會不一樣，有時候誘導、有時候用勸說。」此外，她劇中辦案時身手矯健十分帥氣，劇集一開始就有好幾場制伏男嫌疑犯的戲，她笑說：「我其實比較怕跟我對戲的男生受傷，怕自己不會拿捏力道，他們比較辛苦，我打了好多男生，劇中我身手比較厲害，因為是特勤出身，所以有做霹靂小組、刑警、柔道、上銬等訓練。」

金鐘視帝莊凱勛這次則挑戰演出遊走在黑白兩道的政二代市議員楊啟逍，在議會上是為民服務、據理力爭的政治人物，但卻擁有複雜的身世背景和過去，莊凱勛說：「我很久沒有碰到這種在核心之外的角色了，而這個角色很迷人，是年輕的政二代，跟我之前的角色形象反差較大。為了這個戲，我真的跟著台北市議員李柏毅一整天的行程，還到新北市議會觀看他們如何開會、溝通協調，也發現年輕議員的形象不同於老一輩的民代，主打清新、親民、與網路世代更接近，所以我跟導演討論，讓我的角色使用很多3C產品，比較雅痞。」

曾拿下金馬男配角、近兩年作品不斷的劉冠廷，飾演菜鳥刑警陳家豪，有別於一般警界新人為正義一股腦向前衝的既定印象，這個角色用自己的方式去探究事情真偽，展現出許多模糊灰色地帶，讓人難以捉摸，挑戰過無數角色的劉冠廷也坦言陳家豪這個角色真的差點難倒他了，他說：「這個角色真的蠻難的，每天上戲前都有烏雲籠罩的感覺，但是因為有很棒的劇本跟團隊，所以比較不孤單。這個戲中角色做了很多決定，而決定帶來的影響都環環相扣，家豪有他想要追求的事情跟挖掘的真相，每次都讓我有種踏入角色前覺得恐懼，走出角色就像颱風離開的感覺。」

劉冠廷第一集就與黃薇渟有激情火辣大尺度床戲，被讚「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的他，透露去年五、六月開始就有在練多年前就想練的體操動作，認真練到現在快一年了，拍攝前有做防護措施，避免自己或女生穿幫，還要有點「套招」，沒有那麼簡單。身為床戲「老司機」的莊凱勛就說，拍這者仲係要很小心，不能讓人家覺得你是演員而不是該角色，又要兼顧動作、情緒與尺度，都要分毫不差，要關照的藝術層面、角色情感層面比平常的戲來得多，反而更困難。

莊凱勛讚嘆劉冠廷的演技：「冠廷的角色真的很難，但他很像變形蟲，私底下很真實是個安靜的大男孩，但上戲之後完全不一樣，好像有開關似的，我們在導演喊卡後，看著小螢幕中他的表演充滿震撼和感情的飽和度，都覺得很享受。」而劉冠廷則很高興能和兩位演戲上的前輩合作，他說：「可以和榕容、凱勛對戲真的很開心，現場總是給我安心的感覺，充滿著愛，像溫暖的暖流，雖然故事很黑暗沈重，但演起來很舒服，也在他們身上看到很多值得學習的地方，大家都很盡力。」

《第三佈局 塵沙惑》由台灣金獎團隊《目擊者》監製唐在揚、《麻醉風暴2》導演洪伯豪與《麻醉風暴》編劇黃建銘共同攜手打造，曾為許多叫好叫座的犯罪懸疑電影擔任幕後推手的監製唐在揚，這次在這齣原創劇中，將透過戲劇的長篇幅為觀眾打造更精心的角色鋪陳和劇情安排，絕對讓觀眾看得大呼過癮，監製唐在揚說：「這次的劇我們強調的是人性，而追緝只是一個過程，我們跟導演和編劇討論後，重點在於角色面對自身狀態下人性的選擇，這部戲就像洋蔥，一層一層剝到最後，過程會流淚，而洋蔥的最裡面是什麼，這就是這個劇好看的地方。」

而首度挑戰拍攝犯罪題材的導演洪伯豪則說：「這是我第一次拍類型片，但重點還是在角色的厚實度，希望帶觀眾穿透迷霧看到真相，理解他們的內心。最挑戰的部分，其實是在劇本設定上要讓觀眾知道到什麼程度，有時候會拍兩個版本，透露多一點或少一點資訊，剪接時再做選擇，勾著觀眾跟我們往下走，有時甚至得誤導觀眾。」也希望能在劇情層層遞進的同時，呈現出每個角色因為不同的生命經驗堆疊而成的陰影面，將人心的複雜多變傳達給觀眾。

(中時 )