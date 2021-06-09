《國防新聞》（Defense News）8日報導，由於預算不足，美國海軍恐被迫在戰機、驅逐艦和攻擊潛艦等下一代主力作戰平台的研發計畫中，先挑選一項於2023財政年度優先進行研發，其餘兩項待未來預算壓力有所緩解後再繼續。

美國海軍部代理部長哈克（Thomas Harker）4日在一份備忘錄中指出，該軍種應做好準備，自2023財年起為前述其中一項計畫優先提供充足資金，並在評估作戰、財務和技術風險後，對其他兩項計畫進行調整。《國防新聞》指出，由於每項計畫都十分重要，讓美國海軍難以抉擇。

美國海軍先前才剛宣布成立下一代飛彈驅逐艦DDG（X）計畫辦公室，預計2028財年展開建造；該軍種大型水面艦更新計畫已延宕多年，且現有勃克級第3批次（Flight III）神盾驅逐艦的艦體利用已達極限，難以再進行進一步升級。若推遲DDG（X）計畫，恐一併影響美國海軍雷射與極音速武器的部署時程。

美國海軍原預計於2031財年開始採購下一代核子動力攻擊潛艦SSN（X），且不若DDG（X）僅是讓水面作戰能力更上一層樓，SSN（X）代表著美國海軍水下戰略的變更；由於在設計維吉尼亞級攻擊潛艦時，主要任務是協助美軍因應後冷戰時期的地面打擊、沿岸作戰等需求，但SSN（X）將回歸傳統角色，致力於獵殺敵方潛艦和水面艦。若該計畫遭到推遲，將導致美國海軍水下戰力轉型出現延宕。

美國海軍本就計畫讓F-35C匿蹤戰機和F/A-18E/F超級大黃蜂戰機組成2030年代的主力艦載機聯隊，並讓下一代戰機服役與F/A-18E/F退役「無縫接軌」，故已宣布在2022財年停止採購更多F/A-18E/F；若該計畫遭到推遲，美國海軍可能需要迅速重啟F/A-18E/F採購，或以其他措施解決可能出現的戰機短缺問題。

(中時新聞網)