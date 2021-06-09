近日台北市內湖電視台傳出一名攝影師猝死陳屍廁所，經PCR檢測後確認生前感染新冠肺炎，電視台也緊急公告今(9日) 全體員工快篩，目前已有10人呈陽性，其中包括2名女主播、1名導播等，而事發前曾與該位攝影合作的主播大道奈緒，稍早也在社群公開檢驗結果，坦言「說不緊張是騙人的」。

大道奈緒發文訴心情「說不緊張是騙人的，說不擔心更不可能，尤其家中還有寶貝女兒」，她也感謝所有擔心她的人，「剛剛快篩結果是陰性，已經返家大消毒後繼續自主隔離，等待PCR檢測結果」。

她也提醒大家一起戴好口罩勤洗手，「祈禱大家都平安，快篩請勿交談滑手機，謝謝辛苦的醫護人員」。而雖然和確診攝影不在同一棟大樓辦公，也沒有合作，但部分新聞攝影棚會共用，因此主播張雅琴也一早就去快篩，所幸結果出爐呈現「陰性」。

電視台工會也發聲明表示，事發至今，公司對同仁內部公告資訊甚不透明，導致得透過其他媒體報導，才能掌握最新消息，要求成立應變小組及聯絡窗口，讓疫情相關資訊公開、透明化，並及時提供最新資訊，讓同仁能反應需求，才能安定所有人情緒，不再人心惶惶。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)