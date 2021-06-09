今天是大陸高考（大學入學考試）的第三天，北京四中考場首門科目物理考試結束後，考生普遍表示難度一般，寫起來很「順手」，並提到，大陸火星探測器「天問一號」入考題。

北京一名考生說，大部分考生說考試的難度和模擬考差不多，並表示「寫起來很順手」，選擇題有一道和「天問一號」有關的題，考的是探測器火星環繞軌道如何變軌的問題。

另一名考生說，物理考試卷題目數量正常，難度在可接受範圍內，也提到考題涉及「天問一號」的內容，稱平時多關注時事新聞，在答題時也有用處。

一名來自清華附中朝陽學校的考生說，整張試卷內容考點都是非常熟悉的內容，但是問法、考法還是有創新。最讓他印象深刻的是實驗題部分，實驗題考到了電阻的測量和加速度的測算，每道題還增加了一個討論環節，比如加速度的實驗要求考生解釋，為何在整個實驗設計裡小桶的質量不能太大。另外，還有一道能量轉換的類比題目讓他覺得很創新，題目考了重物下落過程中的能量轉換和燈泡斷電瞬間的能量轉換，他認為老師出題水準還是蠻高的，要好好思考才能下筆作答。

(中時 )