前行政院祕書長林益世涉貪案，今日高院更一審改判4年10個月。時力立院黨團表示，「法定職權說」與「實質影響力說」一直懸而未決，此案最新判決再次凸顯人民對司法的不信任，最高法院或大法庭，應儘速裁示一個有拘束力的統一見解，解決爭論。

時力指出，林益世因中鋼爐渣案涉嫌收賄6300萬而遭起訴，2013年4月台北地院判5年6個月，2016年2月高等法院判12年，2018年8月最高法院撤銷部分判決，2021年6月高等法院判4年10月。

時力說，歷審判決中，法院對公務人員收錢辦事的行為，在「法定職權說」與「實質影響力說」的兩種見解之間，一直懸而未決，而這兩種說法所造成判決的大幅差異，也讓社會屢屢提出批評。

時力表示，無論是上屆或是這一屆，時力都有對《貪汙治罪條例》提出「不法關說罪」及「不反餽贈罪」修法，而蔡總統在2017年的司改國是會議決議也曾承諾，呼籲立院應盡快排審，別再以行政院還沒提出院版為由，繼續拖延。

(中時 )