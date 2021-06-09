壹電視1名48歲劉姓攝影7日陳屍在公司大樓廁所，北市機動快篩隊9日上午對公司147人進行快篩，發現7人快篩陽性，更驚傳陽性包含1樓收發櫃檯阿姨、1名行政人員及吳衣璇等2名主播。北市副市長黃珊珊表示，要等晚上PCR檢測結果才知。
黃珊珊在防疫記者會上表示，147人快篩完後，發現7人呈陽性，但要等晚上PCR檢測結果才知是否確診，另外市長柯文哲8日指示半夜去場勘，所以今早已就定位，中午做快篩，目前狀況都滿順利。
黃珊珊說，任何企業都可申請快篩，但重點是市府量能要夠，若企業沒特殊狀況，可找一般醫院協助，市府再後送，裡面若有確診狀況，市府快篩隊量能夠時都會協助。
吳衣璇則在臉書上表示，崩潰的一晚，加上煎熬的一天，6月6日的播報，和確診的同事共事了1小時以上，很難過前幾個小時，還幫忙拿手稿的親切的攝影大哥，轉眼間人就走了，原來和確診者接觸者，最擔心的不是自己，是自己最愛的家人，所以一早7時就到部立台北醫院快篩了，爸媽快篩陰性，「不想搭上志玲姊姊（公車上貼的廣告）陽性公車啊啊啊！」
壹電視主播張雅琴則在臉書PO上快篩結果表示，謝謝大家關心，早上8時到振興醫院快篩，結果出來了是陰性，大家都要全力防疫，她和大家一起等疫苗到來。
(中時 )
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