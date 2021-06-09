廣達(2382)5月合併營收達850.52億元，月增0.3%、年減8.9%；累計前5月營收4388.43億元、年增19.6%；廣達5月筆電出貨達620萬台，月增1.64%、年增31.91%，今年以來連續第5個月站穩600萬台之上，累計今年出貨3130台、仍居筆電代工龍頭地位，年增88.55%。在NB代工廠中，廣達5月表現相對較為傑出。

雖然零組件缺料嚴峻，但廣達表示，依目前訂單、季底效應，預期6月筆電出貨仍可站穩600萬台水準，也將力拚2Q出貨較首季1900 萬台成長。

今年廣達首季在筆電出貨暢旺下，營收寫歷年同期新高，第2季雖有部分遞延訂單出貨，但整體仍受到缺料影響。不過廣達指出，客戶需求仍強，上半年筆電出貨樂觀看待，目前訂單能見度至少到第3季上半季，雲端伺服器也受惠於英特爾新平台推出，全年維持雙位數成長目標。

(時報資訊)