大台南警察之友會警察節前夕送暖，捐贈加菜金30萬元。（張毓翎攝）

台南市政府警察局長方仰寧（左）回贈謝禮警察寶寶，謝謝警友們在百忙之餘，撥空來贈送加菜金及防護面罩。（張毓翎攝）

台南市大台南警察之友會理事長林玉柱9日率副理事長蔡明憲、常務理事張青鑑、陳榮泰及理事謝添寶等人，於警察節前夕至台南市警察局致贈加菜金30萬元，同時麻豆警友辦事處主任張青鑑更加碼捐贈5000副防護面罩，提升第一線警察的防疫裝備。市警局長方仰寧代表受贈，並感謝警友們對同仁的支持。

林玉柱表示，近日為防堵國內疫情延燒，還要配合政府各項防疫作為，必須與民眾接觸，染疫風險也隨之提升，也因疫情的關係，警察節的相關活動都停止辦理。

林玉柱說，今天特別帶領警友幹部，到警察局捐贈加菜金及防護面罩，一線員警面對看不見的病毒，做好萬全準備，藉由民間與政府齊心協力，攜手做好防疫工作。

方仰寧回贈謝禮警察寶寶，謝謝警友們在百忙之餘，撥空來贈送加菜金及防護面罩。

方仰寧表示，所有物資會優先配發予第一線執勤員警，確保同仁有足夠的設備來維護自身的安全；同時呼籲市民朋友落實相關防疫規定，也希望市民朋友持續給第一線防疫人員加油鼓勵。

(中時 )