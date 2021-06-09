美國務卿布林肯於美國時間7日表示與台貿易「已經或即將就部分架構協定展開對話」，並表示這些對話「應該展開了」；民進黨團總召柯建銘今表示，美國與中國對抗的國際局勢已然形成，在此架構下，美國與台灣的關係越來越好，也是勢不可擋，但是以往自翊比較有國際觀的國民黨，卻還是對此視而不見。

柯建銘在臉書指出，對於布林肯的談話，經濟部則表示，此是一個正面的發展與訊息，並證實積極爭取與美方展開TIFA復談，且台美雙方工作層級都有持續接觸，「對召開高層TIFA會議審慎樂觀」。駐美代表蕭美琴則表示此「正在努力中」。

他說，這是繼前幾日美國參議員來台宣布美國將提供台灣75萬劑疫苗後，美國再一次的宣示美台關係的重要性，而差不多在同一時間，美國政府也宣示，將成立由美國貿易代表領導的「工作小組」，尋找導致供應鏈空洞化的具體違規行為，並計畫通過關稅或其他補救措施解決，其中一個打擊的目標，就是中國。

他指出，此外，美國參議院8日以68票比32票，通過名為《美國創新與競爭法》的法案，主要目標就是在提高美國與中國技術競爭的能力。由此可見，美國與中國對抗的國際局勢已然形成。

他認為，國民黨卻還是對此視而不見，反而持續的配合中國，持續擾亂台灣的社會，如之前一直反美國萊豬，卻對台美國牛肉含有萊克多巴胺一事毫無反應，甚至國民黨地方首長，還以此羞辱 美國在台協會AIT，足見其為反對而反對，配合中國反對美國的企圖，昭然若揭，與黨主席江啟臣日前宣示的「親美和中」路線，背道而馳。

他表示，還是要呼籲國民黨，台灣的國際觀，不能也不是只有中國，就算國民黨已經毫無重返執政的企圖，也不能一直走在「親中反美」的路線上，這對國民黨的長遠發展，只有百害而無一利。

(中時 )