因應新冠肺炎疫情變化，台北市政府提出「熱區圍堵、冷區殲滅」策略，近日部署快篩隊進駐萬華環南市場，今日共篩檢168人、0人陽性，至於爆出攝影人員染疫猝逝的壹電視總部，近日也緊急派駐快篩隊，目前共篩檢166人、10人陽性，核酸檢測結果將在晚間出爐，未來還會試情況分區篩檢。

北市府昨公布企業快篩原則，外界好奇目前有多少企業申請，快篩機動隊量能是否充足？北市副市長黃珊珊指出，企業可自行媒合醫院快篩，市府將協助快篩陽性者後送至專責旅館，相關資料上傳後，若為陽性患者會接到專責醫院，若發生壹電視近日的確診案例，市府才會啟動內部本身的快篩隊。

黃珊珊說，今日有2隊在環南市場、1隊在剝皮寮，至於出動到壹電視總部的第4隊，是臨時從聯合醫院各院區尋找志願支援者，所以量能會跟著篩檢對象、次數有所增減，但比較大的問題是需要排順序，倘若如果企業自行快篩的話，市府只需要負責協助後送，比較沒有限制。

針對目前快篩狀況，黃珊珊說，壹電視共有166多人進行快篩，有10人呈現陽性，核酸檢測結果將在晚間出爐，但會分幾天快篩，則會以公司內部分區為主，確診死亡者工作那棟會列為紅區先篩，對面那棟則是黃區，另一棟則為綠區，若紅區篩完狀況不好會篩黃區，採分區分類。

黃珊珊表示，若有比較心急的同仁，可以搭市府的防疫巴士到快篩站，就無需等待當天造冊程序，希望今天會盡量將紅區篩完。至於環南市場快篩狀況，目前共有168位接受篩件，結果全為陰性。

(中時 )