對於福部長陳時中今(9日)在立法院否認3+11是這次疫情爆發的大破口，還說原因尚待查驗一事，八卦版網友怨氣大噴發，上百筆留言中，除了一兩筆支持陳時中外，其他全部都對陳時中表達不滿。

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今(9日)到立法院報告紓困4.0特別預算，賴士葆上午在質詢時問陳時中，「同意這次3+11是這次大破口關鍵因素嗎？」陳時中說，「不是，原因尚待查驗」。

賴接著說，「哪有這回事，你隨便問路人甲，大家都說3+11是關鍵，你自己下決定就要負責任，政務官負責就是下台！」陳時中說，「政策當然是我負責，其他也不是委員說怎麼樣就怎麼樣」。

另外，賴士葆在質詢時提到，台灣已有308人染疫身亡，總統蔡英文難道不該為此事正式道歉嗎？蘇貞昌表示，對於任何生命消失都很遺憾，尤其國人同胞受疫情影響，政府沒有百分百照顧好，這是政府覺得非常對不起的地方，昨天和陳時中向同胞表示歉意。

對於陳時中的回答，PTT八卦版網友再度表達不滿，質疑之處有以下：

一，前副總統陳建仁也認為3+11是錯誤，確實需要檢討。

二，英國變種病毒株難道會空降台灣？

三，3+11沒有會議記錄，被質疑不敢拿出來。

四，是否又要推卸責任？都已經多久了？

五，疫情擴散，致死率、過世者人數攀高，都完全不用負責？

六，外國媒體都已認證。

七，連帶陳時中去年9月12日受詹雅雯邀請登小巨蛋擔任嘉賓，也被網友翻出。

八，也有人質疑，陳時中是否仍想選台北市長？

九，有網友反諷，對啦，破口都是民眾太鬆懈，跑去人與人連結。

十，有不少網友對於民進黨不滿，諷刺表示，黨說不是就不是。

上百筆留言中，只有一兩筆是支持陳時中，其他均對陳時中表達不滿之意，認為陳時中信用已經蕩然無存。

(中時新聞網)