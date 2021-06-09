國內新冠肺炎疫情持續延燒，屏東縣長潘孟安稍早在官方臉書po上一雙清潔人員的手，強調因為酒精、消毒水、清潔劑的重複使用，使得雙手粗糙，長了細紋，甚至洗到龜裂，這群無聲的人，默默執行不起眼卻不可或缺的任務，我不認識您，但，我謝謝您，文章一出，吸引超過2萬名網友按讚。

潘孟安說，細菌無孔不入，讓人隨時隨地都要噴一下，一般人光是日常噴酒精或洗手，就有強烈不適感，有一群人卻天天泡在這些傷害皮膚的溶劑裡，從早到晚、日復一日，酒精滲入乾裂的手會有多痛，光是想就讓人想打哆嗦，但，這群清潔先鋒卻持續的做著。

「消毒一次的時間，比採檢一次還更久」，每做完一次採檢，整個場域必須徹底消毒，各個角落都不能放過，負責這項工作的就是各醫院的清潔人員，他們規格比照醫護，穿著層層防護衣、悶熱不適，卻得從病房、洗手間到戶外篩檢站，最早到最晚走。

事實上，除了篩檢站的清潔，更要負責醫療廢棄物的處理，清潔部隊得遊走在這些最危險的區域，無聲無息地工作著，鮮少有人察覺到他們的存在，卻為第一線醫護建立起隱形的保護網，同步守護著醫護與病人，阻斷任何病毒傳播的途徑。

縣府團隊為醫療廢棄物處理人員全面加保防疫險，這是現階段我們能為前線中的前線，戰士中的戰士所做的事情之一，至少，讓他們能夠稍微安心工作。

端午節大家能夠宅在家裡，這群人可不行，依舊得站在最前線抗疫，用一雙雙粗糙、龜裂的手繼續上工。潘孟安說，可否借一下大家的手，請各位用各種可能的方式，一起向清潔人員說一聲感謝、按個讚，至少，讓這群保護前線英雄的無名英雄，知道我們心中的感謝。

(中時 )