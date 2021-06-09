針對端午連續假期恐有大批返鄉人潮，台東縣府將於11日至14日在台東火車站設立快篩站，大力呼籲返鄉鄉親或旅客免費快篩。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東連續7天零確診，縣長饒慶鈴針對中央流行疫情指揮中心9日直播記者會中，宣布所有縣市皆可開放AZ疫苗，供第二、三類對象接種，喊話台東仍未收到此批AZ疫苗。此外，針對端午連續假期恐有大批返鄉人潮，縣府將於11日至14日在台東火車站設立快篩站，大力呼籲返鄉鄉親或旅客免費快篩。

饒慶鈴表示，至今全縣疫苗施打涵蓋率僅3℅，日前分配到的到5100劑疫苗，已全數給第一線防疫人員施打；而第1批莫德納疫苗，也僅分配到80瓶（可供800人施打），僅供給專責醫院的醫護人員接種。坦言目前台東尚未收到任何AZ疫苗，待中央配發疫苗到位後，已準備好第2天可立刻開打。

台東縣府於11日傍晚4點起至14日在台東火車站設置快篩站，強力呼籲連假搭火車到台東的返鄉鄉親或旅客，進行免費的自願快篩服務，希望阻斷傳播鏈，守護台東這片淨土及鄉親健康。台東縣衛生局表示，快篩站位置選定在旅客出口處，將會在連假前1天傍晚4點起起即提供快篩，另外，12至14日上午10點至晚上8點提供3個時段服務，並視旅客多寡調整服務時間，每天篩檢人次最多150人。

然而，快篩受限於法令，採旅客自願方式辦理，縣府呼籲所有到台東站的旅客只要提供連假3天的乘車車票，就可免費快篩，希望旅客都能主動配合，勿增加。縣府也呼籲民眾端午不返鄉、不跨縣市移動、不群聚，親友家人間期以電話、視訊方式聯繫互報平安與祝福，避免人潮流動，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，一起阻止疫情擴散。

(中時 )