有些人充滿魅力，非常吸引人，但是個性令人摸不透，所以喜歡他們的人也不敢輕易告白，星座運勢網站「星座上上簽」分享，水瓶座、雙魚座、天蠍座充滿魅力，桃花運很旺，他們的愛慕者很多，但又不敢告白，所以最容易被暗戀。尤其第一名的天蠍座更是人見人愛的萬人迷，但是他們的性格高傲冷淡，愛慕者只敢遠遠的暗戀，完全不敢主動告白。

▍第三名：水瓶座

水瓶座的人很瀟灑，思想跳躍，與旁人相較之下顯得十分特別，容易引起他人的好奇心，進而想要深入了解他。水瓶座的個性溫和但又與人保持距離，相處時有點冷淡但又能感受到他的善良，令人難以看清，也因此顯得更有魅力，很容易吸引到一大票暗戀者的追隨。

▍第二名：雙魚座

雙魚座很溫柔又很浪漫，無論男女都帶有一絲憂鬱氣息，讓旁人忍不住想要呵護他，雙魚座也很樂於受到照顧，與他們相處的時候彷彿像是在和小寵物互動，非常可愛。雙魚座非常細心又貼心，能夠敏銳的察覺別人內心的想法，相處起來很舒服，因此暗戀他們的人非常多。

▍第一名：天蠍座

天蠍座本來就是一個充滿魅力的星座，他們的魅力不只來自於他們的神祕氣質，性格上的反差也讓人深深著迷，他們同時兼具善良可愛和冷酷性感的特質，讓人難以看透，吸引眾多愛慕者，但因為他們生性冷淡，習慣與人保持距離，所以敢主動告白的人很少，往往就只敢遠遠的暗戀。

(中時新聞網)